تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع لمواجهة فيوتشر الليلة

يستضيف فريق الاتحاد السكندري بقيادة مدربه طارق العشر ضيفا من العيار الثقيل مساء اليوم الإثنين، عندما يلتقي مع نظيره فريق مودرن فيوتشر، في المباراة التي تجمعهما علي ستاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة ال16 من الدوري المصري.

وتنطلق صافرة مباراة الاتحاد السكندري وفيوتشر في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن يذاع اللقاء عبر أون تايم سبورتس ويعلق عليه محمد عفيفي

تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع لمواجهة فيوتشر

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

الدفاع: سيف تقا- مصطفى إبراهيم- عمرو صالح- شريف رضا.

الوسط: كريم الديب- عبدالغني محمد- مورو ساليفو- فان ديرك

الهجوم: أحمد عادل ميسي- مابولولو.



رفع الاتحاد السكندرى رصيده للنقطة 23 فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى، بعدما خاض 13 مباراة، حقق الفوز في 6 مباراة، وتعادل فى 5 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 14.

