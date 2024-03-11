موعد انطلاق دورة دبي الودية بمشاركة منتخب مصر

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازه الفني الجديد بقيادة حسام حسن لخوض بطولة دوري دبي الودية المقرر إقامتها بدولة الامارات خلال الفترة من 22 الى 26 مارس الجاري.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني أمس الاحد قائمة لاعبيه استعدادا للمعسكر الذي ينطلق بعد غد قبل المشاركة في البطولة.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب قائمة الفريق استعداداً لمعسكر شهر مارس الذي ينطلق ١٣ مارس الجاري استعدادا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها في أبو ظبي، واللاعبون ال ٢٥ هم :

محمد عواد ، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفي شوبير، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، محمود تريزيجيه، مصطفي فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفي محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي.