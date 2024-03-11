تشكيل فيوتشر المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري الليلة

يحل فريق مودرن فيوتشر ضيفا ثقيلا مساء اليوم الإثنين، علي نظيره فريق الاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمعهما علي ستاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة ال16 من الدوري المصري.

وتنطلق صافرة مباراة الاتحاد السكندري وفيوتشر في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن يذاع اللقاء عبر أون تايم سبورتس ويعلق عليه محمد عفيفي

تشكيل فيوتشر المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمود جنش .

دفاع: جوناثان نجويم، محمد ربيعة، محمود رزق، باسم علي.

وسط: غنام محمد، اموراني حساني، محمد صادق ، عبد الكبير الوادي ، احمد عاطف.

هجوم: مروان محسن.



ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 16 نقطة، حصدها بعدما خاض 12 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وخسر مثلها، وتعادل في مثلها أيضًا، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 12 هدفًا واستقبلت شباكهم 11