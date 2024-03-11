عاجل
وزير الخارجية يستقبل وفد غرفة التجارة الأمريكية بمصر "الآيس لحس دماغه".. سائق يفتك بزوجته في المطرية والجيران: كانت مدمنة
الإثنين 11 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

طقس دافئ في البحيرة أول أيام رمضان

طقس دافئ
طقس دافئ

تشهد قري ومدن محافظة البحيرة ، اليوم الإثنين أول أيام شهر رمضان ، الموافق 11من شهر مارس2024، أحوال جوية مستقرة ، وطقس دافئ حيث تبلغ درجة الحرارة 25درجة مئوية، ونسبة الرطوبة 43% ، وإختفاء السحب المنخفضة والمتوسطة ، وسطوع الشمس بشكل دائم ، مع وجود رياح متوسطة تتراوح سرعتها من 20إلي 21كم/ساعة ، مثيرة للرمال والأتربة خاصة في المناطق الصحراوية ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقينن أثناء قيادتهم للسيارات ، في طرق الأسكندرية / القاهرة الصحراوي ، وطريق وادي النطرون / العلمين ،بالإضافة إلي الطرق الفرعية .

وفي ميناء الصيد بلمعدية مركز إدكو ، تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين ، داخل الميناء، عقب تناول السحور وصلاة الفجر ، تمهيدا للقيام بعملهم في صيد الأسماك من مياة البحر المتوسط ، سواء من خلال رحلات اليوم الواحد عبر المراكب الصغيرة ، أو الرحلات الأسبوعية من خلال المراكب المجهزة لذلك .

الجريدة الورقية