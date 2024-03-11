طقس دافئ في البحيرة أول أيام رمضان

تشهد قري ومدن محافظة البحيرة ، اليوم الإثنين أول أيام شهر رمضان ، الموافق 11من شهر مارس2024، أحوال جوية مستقرة ، وطقس دافئ حيث تبلغ درجة الحرارة 25درجة مئوية، ونسبة الرطوبة 43% ، وإختفاء السحب المنخفضة والمتوسطة ، وسطوع الشمس بشكل دائم ، مع وجود رياح متوسطة تتراوح سرعتها من 20إلي 21كم/ساعة ، مثيرة للرمال والأتربة خاصة في المناطق الصحراوية ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقينن أثناء قيادتهم للسيارات ، في طرق الأسكندرية / القاهرة الصحراوي ، وطريق وادي النطرون / العلمين ،بالإضافة إلي الطرق الفرعية .

وفي ميناء الصيد بلمعدية مركز إدكو ، تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين ، داخل الميناء، عقب تناول السحور وصلاة الفجر ، تمهيدا للقيام بعملهم في صيد الأسماك من مياة البحر المتوسط ، سواء من خلال رحلات اليوم الواحد عبر المراكب الصغيرة ، أو الرحلات الأسبوعية من خلال المراكب المجهزة لذلك .