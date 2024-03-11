الأرصاد الجوية تكشف حالة طقس أول أيام رمضان

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في اليوم الأول من رمضان، وكشفت عن أبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة.

وأشارت الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة “الأولى”، إلى أن اليوم يشهد طقسًا دافئًا نهارًا على القاهرة والوجه البحرى، مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت عضو هيئة الأرصاد، المواطنين من انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وكشفت الأرصاد الجوية عن حالة البحر المتوسط، منوهة أنها ستكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح من شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر ستكون من معتدلة إلى مضطربة.

حال الطقس أول أيام الصيام:

تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، بداية من اليوم الإثنين، 11 مارس، أول أيام الصيام في رمضان، حيث تسود الأجواء الحارة خلال ساعات النهار.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

تزامنًا مع حلول شهررمضان المبارك، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الحرارة ترتفع بداية من اليوم الإثنين، حيث تسجل على القاهرة 25 درجة، و33 درجة على المناطق الجنوبية.