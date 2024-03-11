متحدث مكافحة وعلاج الإدمان يعلن انطلاق دوري رياضي للمتعافين

تحدث مدحت وهبة المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن تفاصيل انطلاق دوري رياضي للمتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات برعاية الصندوق، منوهًا بأن ذلك يأتي وفقََا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ برامج توعوية متكاملة للأهالي داخل المناطق المطورة بديلة العشوائيات في الأسمرات وبشاير الخير والمحروسة وغيرها.

علاج الإدمان

وأكد “وهبة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة “الأولى”، أنه يتم تنفيذ برامج توعوية وحملات طرق أبواب لمنازل الأسر ونوعيهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التعامل مع الابن الذي يتعاطى المواد المخدرة وكيفية التواصل مع الخط الساخن للصندوق 16023 لتقديم أي خدمات علاجية للمرضى بسرية تامة.

وشدد متحدث صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، على أنه تم افتتاح 6 عيادات داخل المناطق المطورة وتستقبل الشباب والمرضى لتقديم كل الخدمات العلاجية، وعلى مدار العام الماي قدمنا خدمات علاجية لأكثر من 19 ألف مريض إدمان من أبناء المناطق المطورة والمناطق المجاورة لها، ونقدم الخدمات العلاجية في المراكز التابعة للصندوق، متابعًا: “نقدم خدمات متمثلة في أنشطة ما بعد العلاج مثل الدوري الرياضي الذي يستهدف تعظيم دور الرياضة، وهذا الأمر يحد من الانتكاسة ويأتي في إطار إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى”.

وأوضح أنه يتم تنظيم هذا الدوري كل عام للمتعافين على مستوى مراكز العزيمة بكل أنحاء الجمهورية، كما أن كبار النجوم يتطوعون ويشاركون في اللعب معهم وهو ما يمنحهم دفعة قوية.