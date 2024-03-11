موعد مباراة الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر اليوم والقناة الناقلة

يحل فريق مودرن فيوتشر، ضيفا ثقيلا مساء اليوم الإثنين. وذلك حين يلتقي مع نظيره الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة ال16 من الدوري المصري، ويحتضنها ستاد الاسكندرية.

موعد مباراة الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر

من النقرر أن تنطلق صافرة مباراة الاتحاد السكندري وفيوتشر في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن يذاع اللقاء عبر أون تايم سبورتس ويعلق علي محمد عفيفي

ترتيب الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر بالدوري المصري

ورفع الاتحاد السكندرى رصيده للنقطة 23 فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى، بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز في 6 مباراة وتعادل فى 5 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 14.



في المقابل ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 16 نقطة، حصدها بعدما خاض 12 مباراة حيث فاز في 4 مباريات وخسر مثلها وتعادل في مثلها أيضاً، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 11.