أسرة مسلسل ابن حرام تواصل تصوير مشاهدها

يواصل صناع مسلسل ابن حرام، تصوير العمل بطولة رانيا يوسف وخالد زكي ومدحت صالح وغيرهم.

وتقدم الفنانة إيمان ناجي، دور سكرتيرة الفنان خالد زكي وهي الأقرب له في العمل.

وكان قد إحتفل عدد من النجوم بالتعاقد على مسلسل "ابن حرام"، منهم رانيا يوسف ومدحت صالح وخالد زكي ونوليا مصطفى وإيمان ناجي ودعاء حاتم واوزوريس والمؤلف خالد الغيطاني والمخرج محمد خضري.

آخر أعمال رانيا يوسف



وفي سياق آخر تشارك الفنانة رانيا يوسف، من خلال مسلسلها الرمضاني جريمة منتصف الليل، الذي يشارك به مجموعة من الفنانين بجانب رانيا يوسف ومنهم: أحمد عبدالعزيز، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، صلاح عبدالله، ميار الغيطي، وملك قورة، أحمد منير ومحمد فاروق شيبة، وكريم عبد الغني والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان