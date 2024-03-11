فى أول يوم رمضان .. شاب ينهى حياة زوجته بقنا

أنهى شاب حياة زوجته وحاول التخلص من نفسه بعدها، بطلق ناري، فجر اليوم الاثنين، بقرية حمرادوم التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وكان اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة سيدة وزوجها مصاب داخل منزل بقرية حمرا دوم شرق مدينة نجع حمادى بمحافظة قنا.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص أن شخص يُدعى ع.ح.ع، قتل زوجته بطلق ناري، ثم حاول إنهاء حياته بعدها بذات الطريقة فى فجر أول أيام شهر رمضان الكريم في قرية حمرا دوم مركز نجع حمادي.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.