الصيد يحصد 28 ميدالية متنوعة ببطولة الجمهورية للجمباز الفني
استطاع أبطال الجمباز الفني انسات بنادي الصيد المصري مرحلة تحت ١١ سنة الحصول على ٢٨ ميدالية متنوعة بواقع ٢٤ ميداليه ذهبيه و 2 ميدالية فضية، و 2 ميدالية برونزية بمنافسات بطولة الجمهورية التى أسفرت نتائجها عن الاتى :
اللاعبه كرمه شريف زكي :
ذهبية منافسات الفردي عام و جهاز حصان قفز
اللاعبه ديمه احمد :
ذهبية منافسات الفردي عام و جهاز حصان قفز وجهاز عارضه التوازن ارضي وجهاز عقله الخيه
اللاعبه فاطيما احمد :
ذهبية منافسات الفردي عام وجهاز عارضه التوازن وجهازحصان قفز وجهاز عقله الخيه
اللاعبه نازلي منتصر :
ذهبية6منافسات الفردي عام و جهاز حصان قفز وجهاز عقله الخيه وفضية جهاز عارضه التوازن أرضي
اللاعبه سلمي احمد:
ذهبية منافسات الفردي عام وجهاز عقله الخيه وجهاز عارضه التوازن أرضي
اللاعبه فريده حسين:
ذهبية منافسات الفردي عام وجهاز عقله الخيه وفضية جهاز حصان قفز برونزية جهاز عارضه التوازن
اللاعبه مريم احمد:
ذهبية6منافسات الفردي عام برونزية جهاز حصان قفز
اللاعبه نيرفانا احمد :
ذهبية منافسات الفردي عام وجهاز عارضه التوازن أرضي .
اللاعبه مليكه محمد:
ذهبية منافسات الفردي عام و جهاز عارضه التوازن أرضي وجهاز حصان قفز
الجهاز الفني و الاداري :
عبدالرحمن صبحي: رئيس جهاز الجمباز بنادي الصيد المصري أشرف مصطفي : المشرف علي الفريق
يوسف عماره : مدرب الفريق
علي محمد تعلب : مدرب الفريق
زينه شومان : مدربه الفريق
مهرا عبداللطيف مدربه الفريق
أيمن سعيد: المدير الإداري
محمود عصام : اداري الفريق