الصيد يحصد 28 ميدالية متنوعة ببطولة الجمهورية للجمباز الفني

استطاع أبطال الجمباز الفني انسات بنادي الصيد المصري مرحلة تحت ١١ سنة الحصول على ٢٨ ميدالية متنوعة بواقع ٢٤ ميداليه ذهبيه و 2 ميدالية فضية، و 2 ميدالية برونزية بمنافسات بطولة الجمهورية التى أسفرت نتائجها عن الاتى :

اللاعبه كرمه شريف زكي :

ذهبية منافسات الفردي عام و جهاز حصان قفز

اللاعبه ديمه احمد :

ذهبية منافسات الفردي عام و جهاز حصان قفز وجهاز عارضه التوازن ارضي وجهاز عقله الخيه

اللاعبه فاطيما احمد :

ذهبية منافسات الفردي عام وجهاز عارضه التوازن وجهازحصان قفز وجهاز عقله الخيه

اللاعبه نازلي منتصر :

ذهبية6منافسات الفردي عام و جهاز حصان قفز وجهاز عقله الخيه وفضية جهاز عارضه التوازن أرضي

اللاعبه سلمي احمد:

ذهبية منافسات الفردي عام وجهاز عقله الخيه وجهاز عارضه التوازن أرضي

اللاعبه فريده حسين:

ذهبية منافسات الفردي عام وجهاز عقله الخيه وفضية جهاز حصان قفز برونزية جهاز عارضه التوازن

اللاعبه مريم احمد:

ذهبية6منافسات الفردي عام برونزية جهاز حصان قفز

اللاعبه نيرفانا احمد :

ذهبية منافسات الفردي عام وجهاز عارضه التوازن أرضي .

اللاعبه مليكه محمد:

ذهبية منافسات الفردي عام و جهاز عارضه التوازن أرضي وجهاز حصان قفز

الجهاز الفني و الاداري :

عبدالرحمن صبحي: رئيس جهاز الجمباز بنادي الصيد المصري أشرف مصطفي : المشرف علي الفريق

يوسف عماره : مدرب الفريق

علي محمد تعلب : مدرب الفريق

زينه شومان : مدربه الفريق

مهرا عبداللطيف مدربه الفريق

أيمن سعيد: المدير الإداري

محمود عصام : اداري الفريق