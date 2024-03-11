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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الصيد يحصد 28 ميدالية متنوعة ببطولة الجمهورية للجمباز الفني

جمباز الصيد
جمباز الصيد

استطاع أبطال الجمباز الفني انسات بنادي الصيد المصري مرحلة تحت ١١ سنة الحصول على ٢٨ ميدالية متنوعة بواقع ٢٤ ميداليه ذهبيه و 2 ميدالية فضية، و 2 ميدالية برونزية بمنافسات بطولة  الجمهورية التى أسفرت نتائجها عن الاتى :

 

اللاعبه كرمه شريف زكي : 
ذهبية منافسات الفردي عام و جهاز حصان قفز

اللاعبه ديمه احمد : 
ذهبية منافسات الفردي عام و جهاز حصان قفز وجهاز عارضه التوازن ارضي وجهاز عقله الخيه

 

اللاعبه فاطيما احمد :
ذهبية منافسات الفردي عام وجهاز عارضه التوازن وجهازحصان قفز وجهاز عقله الخيه

 

اللاعبه نازلي منتصر : 
ذهبية6منافسات الفردي عام و جهاز حصان قفز وجهاز عقله الخيه وفضية جهاز عارضه التوازن أرضي

 

اللاعبه سلمي احمد:
ذهبية منافسات الفردي عام وجهاز عقله الخيه وجهاز عارضه التوازن أرضي 
اللاعبه فريده حسين: 
ذهبية منافسات الفردي عام وجهاز عقله الخيه وفضية جهاز حصان قفز  برونزية جهاز عارضه التوازن

 

اللاعبه مريم احمد: 
ذهبية6منافسات الفردي عام برونزية جهاز حصان قفز

 

اللاعبه نيرفانا احمد : 
ذهبية منافسات الفردي عام وجهاز عارضه التوازن أرضي .

 

اللاعبه مليكه محمد: 
ذهبية منافسات الفردي عام و جهاز عارضه التوازن أرضي وجهاز حصان قفز

 

الجهاز الفني و الاداري :

عبدالرحمن صبحي: رئيس جهاز الجمباز بنادي الصيد المصري  أشرف مصطفي : المشرف علي الفريق 
يوسف عماره : مدرب الفريق 
علي محمد تعلب  : مدرب الفريق 
زينه شومان : مدربه الفريق 
مهرا عبداللطيف مدربه الفريق 
أيمن سعيد: المدير الإداري 
محمود عصام : اداري الفريق

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