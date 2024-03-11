السعودية تبدأ توطين مهن طب الأسنان .. التفاصيل

استمرار لتنفيذ رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتوطين أغلب المهن والوظائف لديها، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة السعودية، عن بدء تنفيذ قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 35%.

ووفق لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد بدأت الوزارة في تنفيذ ذلك القرار منذ أمس الموافق 10 مارس 2024، حيث سيتم تطبيق نسب التوطين على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 3 عاملين، فأكثر في مهن طب الأسنان، وذلك في إطار مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

ولفتت وزارة الصحة إلى أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ هذا القرار الذي يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل، حيث ستتولى "وزارة الصحة" الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصص مهن طب الأسنان، مؤكدة أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين.

وأوضحت أن الدعم يشمل:

عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين.

عملية التدريب والتأهيل الضرورية.

عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي.

أولوية الاستفادة من جميع برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

ومن جانبها أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًا يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الإلكتروني، مُشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيًا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين، بحسب ما نقلته "واس".