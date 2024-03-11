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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

صيد الدقى يهزم الزهور فى بطولة الجمهورية للكرة الطائرة 19سنة انسات

طائرة الصيد
طائرة الصيد

حقق فريق 19سنة انسات للكرة الطائرة بصيد الدقى الفوز على نظيره فريق الزهور بنتيجة 0/3 فى المباراة التى اقيمت بدور الـ16 لبطولة الجمهورية. 

 

ضمت قائمة الفريق اللاعبات حبيبه زعتر، نانسي أشرف ، مريم هشام ، ريتاج مجدى ،سلمي احمد ، جنة الله مصطفى ، منال محمد ، شهد حسام ، جني محمود ، جني عمرو ، ملك عبدالنبي ، فريدة ياسر ، ندي طه ، نور ياسر ، حبيبه وجيه، ملك شتا ، زينه النادي ، فاطمة حسني

 

الجهاز الفنى والادارى :
رئيس الجهاز كابتن محمود غزال،مدير القطاع كابتن طارق السعدى،مدرب الفريق  كابتن عابد هرماش،علاج طبيعى دكتورة ندى،خدمات معاونة مسعد جمعة.

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