صيد الدقى يهزم الزهور فى بطولة الجمهورية للكرة الطائرة 19سنة انسات

حقق فريق 19سنة انسات للكرة الطائرة بصيد الدقى الفوز على نظيره فريق الزهور بنتيجة 0/3 فى المباراة التى اقيمت بدور الـ16 لبطولة الجمهورية.

ضمت قائمة الفريق اللاعبات حبيبه زعتر، نانسي أشرف ، مريم هشام ، ريتاج مجدى ،سلمي احمد ، جنة الله مصطفى ، منال محمد ، شهد حسام ، جني محمود ، جني عمرو ، ملك عبدالنبي ، فريدة ياسر ، ندي طه ، نور ياسر ، حبيبه وجيه، ملك شتا ، زينه النادي ، فاطمة حسني

الجهاز الفنى والادارى :

رئيس الجهاز كابتن محمود غزال،مدير القطاع كابتن طارق السعدى،مدرب الفريق كابتن عابد هرماش،علاج طبيعى دكتورة ندى،خدمات معاونة مسعد جمعة.