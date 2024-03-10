الأحد 10 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب العالمية تواصل ارتفاعاتها

الذهب
الذهب

وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق حيث حقق المعدن الأصفر أكبر قفزة أسبوعية لها في 5 أشهر وتحوم قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق بعدما عززت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الرهانات على خفض أسعار الفائدة منتصف العام الجاري.

الذهب 

 

وقال باول إن البنك المركزي "ليس بعيدا" عن اكتساب ثقة كافية بأن التضخم يتراجع، بما يمهد للبدء في خفض أسعار الفائدة. وقال إن هذا من المرجح أن يحدث في الأشهر المقبلة.

 

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.

 

وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2185 دولارًا للأونصة بعد أن أظهر تقرير ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة واعتدال مكاسب الأجور على الرغم من تسارع نمو الوظائف في فبراير.

 

يعتبر المستثمرون عمومًا الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي. لكن المعدن الثمين لا يقدم أي عائد استثماري، مما يجعله أقل جاذبية عندما ترتفع أسعار الفائدة ويمكن العثور على عوائد أعلى على السندات والأصول الأخرى.

 

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أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

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أسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد.. عيار 21 قرب 230 ريال

 

أسعار الذهب العالمية

 

الذهب

 

ويتوقع ما يقرب من 57% من المستثمرين الأميركيين الآن أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في يونيو، ارتفاعًا من 42% قبل شهر فقط، وفقًا لأداة "FedWatch" التابعة لمجموعة "CME" والتي تتنبأ بتحركات أسعار الفائدة بناءً على بيانات تداول العقود الآجلة للأموال الفيدرالية.

 

وأدى اعتدال التضخم إلى زيادة الآمال في خفض أسعار الفائدة على الرغم من حالة عدم اليقين التي تلوح في الأفق بشأن الانتخابات.

 

وفي مذكرة بحثية، قال "سيتي بنك" إن حالة عدم اليقين قد تستمر في تقديم الدعم لأسعار الذهب. علاوة على ذلك، قال محللون في "بيرينبيرج" إن الفوز المحتمل لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية قد أيضا تعزز آفاق الذهب.

 

ومع ذلك، قال المحللون في "ING" إن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي تظل المفتاح الأكبر لأسعار الذهب في الأشهر المقبلة - مما يعني أن الأسعار قد تستمر في اتباع توقعات المستثمرين بتخفيض أسعار الفائدة على المدى القصير.

 

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