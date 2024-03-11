الصلاة.. موعد أذان المغرب بأول يوم في رمضان

يرغب الكثير من المسلمون في أول أيام شهر رمضان المبارك معرفة موعد أذان المغرب كلًا وفق لمحافظته، لمعرفة موعد الإفطار، وبحث الصائمون عن موعد صلاة المغرب في رمضان 2024.

وتصدرت مواقيت الصلاة وموعد آذان المغرب محرك البحث جوجل بنصر والمملكة العربية السعودية، ونستعرض في السطور التالية موعد صلاة المغرب في 1 رمضان 1445هـ بأغلب محافظات مصر المحروسة..

ووفق لإمساكية رمضان 2024، فمن المقرر أن ينطلق أذان المغرب أول يوم في شهر رمضان رالمبارك في القاهرة والقليوبية في تمام الساعة 6:01 مساءً.

ينطلق أذان المغرب أول يوم في رمضان في (الجيزة وبني سويف وأسيوط والمنوفية والغربية وكفر الشيخ) في تمام الساعة 6:02 مساءً.

موعد أذان المغرب أول يوم في رمضان بالإسكندرية.. 6:06 مساءً.

موعد أذان المغرب أول يوم في رمضان الدقهلية والشرقية.. 6:00 مساءً.

موعد أذان المغرب أول يوم في رمضان في العريش.. 5:50 مساءً.

موعد أذان المغرب أول يوم في رمضان بالسويس.. 5:56 مساءً.

موعد أذان المغرب أول يوم في رمضان بالإسماعيلية.. 5:57 مساءً.

موعد أذان المغرب أول يوم في رمضان قنا.. 5:56 مساءً.

موعد أذان المغرب أول يوم في رمضان الأقصر.. 5:57 مساءً.

موعد أذان المغرب أول يوم في رمضان أسوان.. 5:56 مساءً.

موعد أذان المغرب أول يوم في رمضان البحر الأحمر.. 5:50 مساءً.

موعد أذان المغرب أول يوم في رمضان بورسعيد.. 5:56 مساءً.

موعد أذان المغرب أول يوم في رمضان دمياط.. 5:58 مساءً.

موعد أذان المغرب أول يوم في رمضان في جنوب سيناء.. 5:54 مساءً.

موعد أذان المغرب أول يوم في رمضان شمال سيناء.. 5:50 مساءً.

موعد أذان المغرب أول يوم في رمضان بالفيوم.. 6:03 مساءً.

موعد أذان المغرب أول يوم في رمضان المنيا.. 6:03 مساءً.

موعد أذان المغرب أول يوم في رمضان سوهاج.. 6:00 مساءً.

موعد أذان المغرب أول يوم في رمضان البحيرة.. 6:04 مساءً.

موعد أذان المغرب أول يوم في رمضان مطروح.. 6:17 مساءً.

موعد أذان المغرب أول يوم في رمضان الوادي الجديد.. 6:15 مساءً.