غدا أول أيام شهر رمضان في الإمارات وقطر والسعودية

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية أعلنوا غدا أول أيام شهر رمضان.

وفي سياق متصل، أعلنت إندونيسيا اليوم الأحد أن بعد غد الثلاثاء الموافق الثانى عشر من مارس 2024 بالتقويم الميلادى هو أول أيام شهر رمضان للعام الهجرى 1445 .

ونقل موقع " ديتيك دوت كوم " الإخبارى الإلكترونى الإندونيسى عن وزير الشؤون الدينية ياقوت خليل كوماس قوله مساء اليوم الأحد خلال اجتماع تحرى غرة شهر رمضان وهو مايعرف فى إندونيسيا باسم " اجتماع الإثبات " إنه استنادا إلى الرؤية الشرعية والحسابات الفلكية ، فقد ثبت لدى وزارة الشؤون الدينية أن بعد غد الثلاثاء الموافق الثانى عشر من مارس هو أول أيام شهر رمضان المبارك .

وهنأ بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد المسلمين في العالم بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيا لتحقيق السلام في فلسطين وأوكرانيا.

وقال فرنسيس - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (أنسامد) الايطالية - "فلتتوقف الأعمال العدائية التي تسبب معاناة هائلة بين السكان المدنيين في أقرب وقت ممكن".

وأعرب بابا الفاتيكان عن دعمه لسكان هايتي وسط تصاعد جديد في أعمال العنف في الدولة الكاريبية، قائلا "أتابع بقلق وحزن الأزمة الخطيرة التي تؤثر على هايتي وأحداث العنف التي وقعت في الأيام الأخيرة".