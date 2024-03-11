أبرز المعلومات قبل صدام النصر السعودي والعين الإماراتي بدوري أبطال آسيا

يلتقي فريقا العين الإماراتي و النصر السعودي مساء اليوم الاثنين، بمدينة الرياض ب المباراة التي تجمع بين الفريقين في إياب دور الثمانية لمنطقة الغرب بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

معلومات لا تعرفها قبل صدام النصر و العين في دوري أبطال آسيا

ونجح العين في تحقيق الفوز في آخر أربع مباريات لعبها أمام الأندية السعودية، من ضمنها الفوز على النصر في مباراة ذهاب دوري أبطال آسيا بنسخته الحالية.

ويبرز في صفوف العين المهاجم التوجولي كودجو لابا، الذي يتصدر ترتيب الهدافين في الدوري الإماراتي، إلى جانب تسجيل 6 أهداف في البطولة القارية.

من جهته يتطلع النصر لتسجيل حضوره في الدور قبل النهائي للمرة الثالثة خلال السنوات الأربع الأخيرة، بعدما أن بلغ المربع الذهبي في عامي 2020 و2021.

كما يسعى النصر لمواصلة رحلة البحث عن اللقب الأول في تاريخ البطولة، لكن عليه الظهور بصورة أفضل بعد تعادله مع الحزم 4 /4 في مباراته الأخيرة بالدوري السعودي، ليتسع الفارق مع الهلال المتصدر إلى تسع نقاط.

ويبرز في هجوم النصر كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل 5 أهداف في البطولة، إلى جانب البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي سجل 6 أهداف.

وكان النصر تصدر المجموعة الخامسة بدور المجموعات برصيد 14 نقطة من ست مباريات، مقابل 8 نقاط لبيرسيبوليس الإيراني و7 نقاط للدحيل القطري و ثلاث نقاط للاستقلال الطاجيكي، ثم فاز في دور الـ16 على مواطنه الفيحاء بنتيجة 3 /صفر في مجموع المباراتين.

في المقابل تصدر العين ترتيب المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط نقاط للفيحاء السعودي، و7 نقاط لباختاكور الأوزبكي و4 نقاط لآهال التركماني، وفاز في دور الـ16 على ناساف الأوزبكي بنتيجة 2 /1 في مجموع المباراتين.

وكان العين توج بلقب النسخة الأولى من البطولة بنظامها الحديث، ولكنه لم ينجح في بلوغ الدور قبل النهائي منذ حصوله على وصافة نسخة عام 2016.