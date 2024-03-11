التشكيل المتوقع لموقعة النصر السعودي والعين الإماراتي في دوري أبطال آسيا اليوم





يلتقي العين الإماراتي بنظيره النصر السعودي مساء اليوم الاثنين، بمدينة الرياض ب المباراة التي تجمع بين الفريقين في إياب دور الثمانية لمنطقة الغرب بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

موعد مباراة النصر السعودي و العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة النصر و العين في دوري أبطال آسيا الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، فيما تذاع عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية.

تشكيل النصر السعودي المتوقع

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا

الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، إيمرك لابورت، عزيز بيهيتش

خط الوسط: عبد الله الخيبري، عبد المجيد الصليهم، أوتافيو

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أيمن يحيى

تشكيل العين الإماراتي المتوقع

حارس مرمى: خالد.

خط الدفاع: بندر، الهاشمي، كوامي، إيريك.

خط الوسط: يحيى، عباس، بارك.