بنفيكا يهزم إشتوريل بثلاثية في الدوري البرتغالي

واصل بنفيكا مطاردته لسبورتنج لشبونة متصدر الدوري البرتغالي لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على ضيفه إشتوريل 3 /1، ضمن منافسات الجولة 25 من المسابقة.

ورفع بنفيكا رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف المتصدر سبورتنج لشبونة.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد إشتوريل عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.

وتقدم بنفيكا عن طريق أوركون كوكو في الدقيقة 15، قبل أن يدرك إشتوريل التعادل في الدقيقة 22 عن طريق رودريجو جوميز.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل ماركوس ليوناردو الهدف الثاني لبنفيكا، فيما أضاف تياجو جوفيا الهدف الثالث في الدقيقة 49.