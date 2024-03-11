إبراهيم محمد حكما لمباراة مودرن فيوتشر والاتحاد والسكندري بدوري نايل

كشفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر ضمن منافسات دوري نايل.

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ويدير مباراة الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر الحكم إبراهيم محمد ويعاونه كل من مصطفى حسن مساعد أول ، محمد مجدي مساعد ثاني ، مصطفى الشهدي حكم رابع ، فيما يتولى تقنية الفار محمد معروف ويساعده سمير جمال .

ويستضيف الاتحاد السكندرى نظيره فيوتشر اليوم الاثنين في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر والمقرر لها على استاد الإسكندرية.

وفي سياق متصل ضمت قائمة سيد البلد كل من ..

المهدي سليمان، عمر صلاح، محمود شبانة، إسلام أبو سليمة، شريف رضا، كريم الديب، عمرو صالح، أحمد غنيم، الحبيب حسن، مورو ساليفو، عمر الوحش، خالد الغندور، محمود سطوحي، ناصر ناصر، بلال السيد، أحمد عادل ميسي، عبد الغني محمد، تراوري، بيكالي أوبامي، مابولولو.