هشام يكن: يجب على لاعبي الزمالك "تعلم الدرس" من نهائي كأس مصر

أكد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق قدموا مباراة مميزة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

وقال يكن في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك: "يجب على لاعبي الزمالك تعلم الدرس واستغلال الفرص أمام المرمى فيما هو قادم لأن الفرق الكبيرة تستغل أنصاف الفرص، وعلينا التفكير في المرحلة المقبلة وعدم إحباط اللاعبين".

وأضاف: "لاعبو الزمالك يحتاجوا إلى فترة من الوقت لكي يتحقق بينهم عنصر التجانس لأن اللاعبين انضموا إلى الفريق منذ شهر واحد فقط".