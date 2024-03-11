حلوى صحية لرمضان.. طريقة تحضير بان كيك بالشوفان دون بيض

تعتبر الـ بان كيك من أشهر حلويات المطبخ الأمريكي ويمكنك تحضيره كبديل لحلوى رمضان؛ لاحتوائها على سعرات حرارية أقل وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل بان كيك صحي بالشوفان دون بيض بخطوات سهلة وبسيطة.





طريقة عمل بان كيك صحي بالشوفان

المقادير

1- كوب الشوفان.

2- نصف كوب من حليب لوز .

3- حبة واحدة من الموز الناضج والمهروس.



4- ملعقة صغيرة من الفانيليا .

5- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر .

6- ربع ملعقة صغيرة من الملح .

7- 1 حبة من الموز "مقطع إلى شرائح".



طريقة التحضير

- في وعاء ضعي حليب اللوز والموز وخلاصة الفانيليا واخلطي المزيج حتى يتجانس.

- في وعاء آخر ضعي الشوفان والبيكنج باودر والملح واخلطي المكونات حتى تتداخل.

- أضيفي خليط الحليب إلى المزيج السابق واخلطي المكونات حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

- قومي بتسخين مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة.

-أضيفي حوالي ربع كوب من مزيج العجينة وعندما يجفّ وجه العجينة اقلبيها على الجهة الثانية واتركيها حتى تنضج.

-كرري العملية حتى انتهاء الكمية.



للتقديم

- قومي بوضع قطع البان كيك في طبق التقديم وزينيها بالموز بحسب الرغبة.