عادل جابر يهنئ المصريين بقدوم رمضان: "مصر كلها صائمة"

تقدم عادل جابر بن عون، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع الأردن، بخالص التهنئة القلبية لأبناء مصر العربية في الداخل والخارج وإلى القيادة السياسية المصرية وإلى الجيش المصري البطل والشرطة المصرية وإلى الشعب المصري كافة مسلميه ومسيحيه بصوم رمضان الذي يصادف يوم الاثنين الموافق ٣/١١ عند المسلمين وكذلك الصوم الكبير عند الأخوة شركاء الوطن الأقباط في نفس اليوم، قائلا: “ولعلها تكون أشاره من الله إلى أنه ينظر إلى الصائمين غدا مصر كلها صائمون في الداخل والخارج ابتغاء وجه الله”.



وأوضح “ جابر”، أن أجواء رمضان في مصر أكبر دليل على قوة وتماسك الشعب المصري في الشوارع والميادين، لافتا أن المصريين في الخارج تستقبل الشهر الفضيل بالصيام بالزينة والفرحة وتجمع والزيارات بين العائلات والأصدقاء وتعانق صيام شهر رمضان الكريم والصوم الكبير المقدس معا ولنعيش سويا في أقدس أيام السنة التي يصوم فيها المؤمنون فيشعرون بجو من الروحانية العبادات.



وتابع: “هناك أرضية مشتركة بين المسلمين والمسيحيين، فقد اجتمعوا خلال أيام رمضان والصوم الكبير على الاهتمام بالعبادة والصلاة والفضائل، مثل الصلاة والصوم الحق والرحمة والعبادة والعدل، مِصر كلها صائمة”.