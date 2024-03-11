الإثنين 11 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

عادل جابر يهنئ المصريين بقدوم رمضان: "مصر كلها صائمة"

عادل جابر
عادل جابر

تقدم عادل جابر بن عون، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع الأردن، بخالص التهنئة القلبية لأبناء مصر العربية في الداخل والخارج وإلى القيادة السياسية المصرية وإلى الجيش المصري البطل والشرطة المصرية وإلى الشعب المصري كافة مسلميه ومسيحيه بصوم رمضان الذي يصادف يوم الاثنين الموافق ٣/١١ عند المسلمين وكذلك الصوم  الكبير عند الأخوة شركاء الوطن الأقباط في نفس اليوم، قائلا: “ولعلها تكون أشاره من الله إلى أنه ينظر إلى الصائمين  غدا مصر كلها صائمون في الداخل والخارج ابتغاء وجه الله”.


وأوضح  “ جابر”، أن أجواء رمضان في مصر أكبر دليل على قوة وتماسك الشعب المصري في الشوارع  والميادين، لافتا أن المصريين في الخارج تستقبل الشهر الفضيل بالصيام بالزينة والفرحة وتجمع والزيارات بين العائلات والأصدقاء وتعانق صيام شهر رمضان الكريم والصوم الكبير  المقدس معا ولنعيش سويا في أقدس أيام السنة التي يصوم فيها المؤمنون فيشعرون بجو من الروحانية العبادات. 


وتابع: “هناك أرضية مشتركة بين المسلمين والمسيحيين، فقد اجتمعوا خلال أيام رمضان والصوم الكبير على الاهتمام بالعبادة والصلاة والفضائل، مثل  الصلاة والصوم الحق والرحمة والعبادة والعدل، مِصر كلها صائمة”.

 

مواد متعلقة

نصر مطر: قرارات المركزي تعمل على زيادة تحويلات المصريين بالخارج عبر البنوك المصرية

مايكروسوفت: متسللون روس تمكنوا من الوصول إلى أنظمتنا الداخلية

بمناسبة يوم المرأة العالمي.. ناشطة مصرية تقيم تكرم الأمهات المثاليات في إيطاليا

رابطة الأهلي بالنمسا مهنئة بالفوز بالكأس: مبروك للأهلي وشكرا للسعودية

سها جندي: وزارة الهجرة الانعكاس الحقيقي لكل مصري بالخارج وتعمل بجدية لتنفيذ مطالبه

جوزيبي دينتيشي: تخفيض قيمة العملة خطوة ضرورية لمصر ويجب الحذر من التضخم

فون دير لاين ورؤساء حكومات إيطاليا واليونان وبلجيكا يزورون مصر 17 مارس

وزيرة الهجرة تشارك في فعاليات افتتاح مستشفى أهل مصر لعلاج مصابي الحروق
الجريدة الورقية