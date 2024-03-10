إتحاد الخماسي يوقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية

وقع الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الأستاذ الدكتور اسماعيل عبد الغفار لتنظيم بطولتي العالم للخماسي الحديث للناشئين بالأسكندرية" يونيو 2024 " وبطولة البياثل والترياثل ببورسعيد"أكتوبر 2024" .

جاء ذلك في ختام منافسات بطولة كأس العالم للخماسي الحديث التي أقيمت في الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 5 وحتي 10 مارس الجاري .

ووقع الإتفاق كلا من المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي ودكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بحضور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث .

وقد أعرب دكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عن سعادته باستضافة نسخة جديدة من بطولة العالم للخماسي الحديث.

وأوضح عبدالغفار خلال تصريحاته ان التعاون مع المهندس شريف العريان واتحاد الخماسي الحديث فرصة لمساعدة أبطال مصر العالميين.

ومن جانبه وجه شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الشكر للأكاديمية العربية لاستضافتها لبطولتي العالم ودعمها للمنتخب الوطني طوال الفترة الماضية سواء باستضافة بطولات او استضافة التدريبات .

واختتمت اليوم بطولة كأس العالم للخماسي الحديث واستطاعت مصر التتويج بميداليتين في البطولة من خلال الثنائي أحمد الجندي ومعتز وائل اللذان نجحا في التتويج بذهبية وفضية فردي الرجال، على الترتيب خلال نهائي فردي الرجال الذي أقيم أمس السبت.

فيما حقق الزوجي المصري المكون من ملك إسماعيل ومحمد الجندي المركز الرابع برصيد 1315 نقطة في منافسات التتابع المختلط.