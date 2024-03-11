النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائي لكشف سبب احتراق شقة

أمرت نيابة بانتداب المعمل الجنائي، لمعاينة موقع الحريق الذى نشب داخل شقة سكنية في دائرة قسم عين شمس، للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، والوقوف على أسباب الحريق.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة باشتعال النيران في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة عين شمس.



تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط الحادث والسيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق.