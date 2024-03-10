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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل مسار إجباري| موعد عرض الحلقات والقنوات الناقلة

مسار إجباري
مسار إجباري

ينتظر متابعو المسلسل الرمضاني مسار إجباري الحلقة الأولى عبر القنوات التلفزيونية وعدد من المنصات الشهيرة. 

 

مسلسل مسار إجباري ينتمي لنوعية 15 حلقة والتي ستعرض يوميا على قناة CBC  في الساعة السادسة و 5 دقائق والإعادة في 9 وخمس دقائق مساء. 

قصة مسلسل مسار إجباري وأبطاله

 

يتصدر قصة مسلسل مسار إجباري كل من الفنان أحمد داش، والفنان عصام عمر، بمشاركة مميزة من نجوم الدراما " صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان.

 

تدور أحداث مسلسل “مسار إجباري” في 15 حلقة، حول شابان تجمعهما ظروف اجتماعية صعبة، تقوي علاقتهما لتكشف الأحداث بعد ذلك سرا خطيرا في حياتهما

 

 

 

 

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