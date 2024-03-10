الإثنين 11 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

نيكول سابا تطل بالأبيض.. والروج الأحمر يعكس سحر جمالها

نيكول سابا
نيكول سابا

نشرت النجمة اللبنانية نيكول سابا مجموعة من أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وتألقت نيكول سابا بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانا قصيرا، مجسما، عليه درابية قصير من الأمام وطويل من الخلف، صمم من قماش ناعم باللون الأبيض فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

واختارت ترك خصلات شعرها مسندلة فوق كتفيها على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر في الشفاه.

مواد متعلقة

نيكول سابا تعتمد أحدث صيحات موضة فساتين السهرة
الجريدة الورقية