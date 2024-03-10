نيكول سابا تطل بالأبيض.. والروج الأحمر يعكس سحر جمالها

نشرت النجمة اللبنانية نيكول سابا مجموعة من أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وتألقت نيكول سابا بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانا قصيرا، مجسما، عليه درابية قصير من الأمام وطويل من الخلف، صمم من قماش ناعم باللون الأبيض فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

واختارت ترك خصلات شعرها مسندلة فوق كتفيها على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر في الشفاه.