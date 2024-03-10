المؤبد لعامل بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة واستعمال القوة ضد ضابط شرطة بالقناطر

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، عاملا بالسجن المؤبد بتهمة مزاولته نشاطا إجراميا بالاتجار في المواد المخدرة "الهيروين"، واستعمله القوة والعنف ضد ضابط شرطة، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

المؤبد لـعامل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة واستعمال القوة والعنف ضد ضابط شرطة بالقناطر

وتضمن أمر الإحالة في القضية بنها، باتهام "حمدي ج د" ١٨ سنة - عامل - مقيم الاخمين بالقناطر الخيرية - القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا ( الهيروين ( بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة إنه استعمل العنف والتهديد به علي موظف عام وهو ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأن قام بإشهار سلاح أبيض مطواه في وجهه، وذلك لحمله بغير وجه حق على الامتناع عن أداء عمل من اعمال وظيفته وهو ضبطه متلبسًا على النحو المبين بلأوراق، وأحرز سلاحا ابيض مطواة دون ترخيص.

واستطرد أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤلمة بالمواد: ٢،١، ٧ / ١، ٢٤ / ١ بند ( ٢٠ (٢)، ٤٠، ٤٢ / ١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۲) من القسم الأول (أ) من الجدول رقم (1) والملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٣٣ والمواد ۱/۱، ۲۵ مكررًا / ۱، ۱۲۰ من القانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٣٦ لسنة ۱۹۷۸، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱، ٥ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (٥) من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.