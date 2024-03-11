ثقافة الإسماعيلية تحتفل بيوم الشهيد

شهد مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد بالإسماعيلية حفلا فنيا ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفاء بيوم الشهيد، في إطار برنامج وزارة الثقافة.

استهلت الفعاليات بعرض فني لفرقة أطفال الإسماعيلية للفنون الشعبية بقيادة مصطفى محمود، تضمن باقة متميزة من الفقرات بمصاحبة الأغاني الوطنية منها: سلم ع الشهدا، وعدى النهار، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

كما قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية مجموعة من الفقرات الاستعراضية على نغمات السمسمية، إلى جانب فقرة التنورة المميزة بقيادة الفنان عمرو عجمي.

وشهد الجزء الثاني من الحفل المنفذ بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، فقرة عزف على آلة السمسمية للفنان أحمد يحيى، واختتمت الفعاليات مع الأغاني التراثية لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية منها: إسماعيلية ياللي هواكي، دار الشدوف، أنا الإسماعيلي، ومصر العظيمة بشعبها، وغيرها من الأغنيات التي شهدت تفاعلا من الحضور.



أقيم الحفل ضمن برنامج أعدته هيئة قصور الثقافة خلال شهر مارس الحالي، احتفاء بشهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل على أمن وسلامة الوطن.

وتحتفل الدولة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، تخليدا لذكرى الفريق أول عبد المنعم رياض الذي استشهد عام 1969 خلال حرب الاستنزاف.

