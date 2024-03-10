الأحد 10 مارس 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

أطعمة تعمل على تطبيع نسبة السكر وتمنع الدم الكثيف

نسبة السكر في الدم
نسبة السكر في الدم

ذكر الأطباء الحاجة إلى تناول كميات كافية من الأطعمة البروتينية وهذا أمر مهم لتطبيع مستويات السكر في الدم ومنع تخثر الدم.

ورد الأطباء بأنه يساعد على تطبيع نسبة السكر في الدم ويمنع الدم الكثيف وعلى وجه الخصوص، ذكرت خبيرة التغذية ليزا أثينسكايا أن نسبة السكر في الدم تتأثر بشكل كبير بمدى ارتفاع مستوى الكورتيزول في الجسم.

وإذا تم إنتاج الهرمون بشكل مكثف للغاية، يصبح الشخص عرضة للقلق، وارتفاع السكر في الدم، ومشاكل في الدورة الدموية، وإن تناول عدد من الأطعمة المضادة للإجهاد لا يساعد فقط على تنظيم مستويات الكورتيزول، بل يساعد أيضًا في الحفاظ على مستويات السكر الطبيعية في الدم ومنع الدم الكثيف.

وأشارت إلى أن المنتجات التالية تزود الجسم بالفيتامينات والعناصر الدقيقة التي تساعد على تطبيع الكورتيزول ومعه مؤشرات أخرى وعلى سبيل المثال، مثل المغنيسيوم وفيتامينات ب وأحماض أوميجا 3 الدهنية.
بذور اليقطين
لوز
الكاجو
كاكاو
خضار ورقية
زيت بذور الكتان وبذور الكتان
سمك
عين الجمل
وبدورها، قالت أخصائية التغذية يوليا تشيخونينا، إن مشكلة ارتفاع نسبة السكر في الدم ترتبط بمقاومة الأنسولين، والتي يمكن أن تحدث بسبب نقص الكروم لتجديده، يجب عليك تناول الماكريل والماكريل الحصان والسلمون الوردي.

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