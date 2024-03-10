قريباً.. إعلان تفاصيل مسابقة جديدة لتعيين 18886 معلماً

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن استعداد الجهاز لإعلان تفاصيل مسابقة 18886 وظيفة معلم بوزارة التربية والتعليم، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء بإجراء مسابقة أخرى فى شهر يونيو لاستكمال العدد الخاص بمسابقتى العامين الأول والثانى الماضيين.

وناشد رئيس الجهاز الراغبين فى التقدم ومن لم يحالفهم التوفيق فى مسابقات الأعوام الثلاثة، الاستعداد جيداً والتقديم فى المسابقة التكميلية التى سيعلن الجهاز بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم، عن تفاصيلها شهر يونيو المقبل، وعدم الانسياق خلف الشائعات التى يروجها بعض الأفراد والمواقع والصفحات التى تنتحل صفات رسمية أو تدعى علمها أو امتلاك التأثير فى المسابقات بغير حق. وأكد أن المنظومة مصممة ضد أى تدخل بشرى مطلقًا، ومشدداً على قيام الجهاز بنشر كافة المعلومات الموثقة والمؤكدة عن جميع المسابقات المركزية وإتاحتها على موقعه الإلكترونى الرسمى، وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

كان الدكتور صالح الشيخ، قد استقبل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتفقدا سير امتحانات المتقدمين لمسابقة شغل ١١ ألفاً و١١٤ وظيفة معلم مساعد للعام الثالث بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز. وأشاد وزير التريبة والتعليم بالدور الكبير الذى يقوم به الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى إعداد وإدارة منظومة المسابقات المركزية، وحوكمتها الشديدة التى تضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظيفة معلم مساعد، وهو ما رصدته الوزارة من تميز الناجحين بالمسابقتين للعامين الأول ٢٠٢٢ والثانى ٢٠٢٣.

وأكد الدكتور رضا حجازى حرص الوزارة على سد العجز فى المعلمين، خاصة مع توجه الوزارة الذى بدأته مؤخراً فى تعدد أنواع المدارس لتلبية الاحتياجات المختلفة للأسر المصرية فى تعليم أبنائهم.

وأضاف الدكتور رضا حجازى أن اختيار المعلمين الجدد فى المسابقات المستهدفة والتى يتم من خلالها اختيار 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات يتم بشفافية مطلقة، وآليات محكمة لاختيار أفضل العناصر المتقدمة، موضحاً أن مراحل المسابقات تتم بشكل إلكترونى ومميكن فى جميع الاختبارات.

وفى حوار مع المعلمين المتقدمين للمسابقة، وجه الدكتور رضا حجازى بأهمية الاستعداد لاستكمال باقى مسار الاختبارات التى بدأت باختبارات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومرورًا بدورة التأهيل التربوى والحقيبة التدريبية الذهنية والبدنية بهدف تأهيلهم لمرحلة اجتياز التدريبات النهائية التى تعقدها جهة معنية تمهيدًا لتعيينهم فى مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمى للطلاب وبالمنظومة التعليمية للدولة.