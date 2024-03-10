موسم جديد لبرنامج «حلي ودنك» في رمضان على الراديو 9090

يعود الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، بموسم جديد من برنامج "حلي ودنك" على الراديو 9090، خلال شهر رمضان المبارك.

ويعرف البرنامج بأسلوبه المميز في تناول موضوعات دينية وثقافية مختلفة بأسلوب سهل ومبسط، ويعد هذا الموسم هو الموسم الحادي عشر للبرنامج.

ويسلط البرنامج الضوء على أهم الموالد في محافظات مصر، ودور مصر الريادي في انتشار الإنشاد قديما وحديثا، واستضافة نخبة من المنشدين والمبتهلين.

يقدم البرنامج طوال أيام الشهر الفضيل، من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساء على الهواء مباشرة.