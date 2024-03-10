الزمالك يعلن التعاقد مع البرازيلي بابكى لتدريب فريق الطائره

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، في التعاقد مع البرازيلي سيدني لوتشيانو بابكي، لتولي المهمة الفنية للفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء، لنهاية الموسم الجاري.

ويمتلك المدرب البرازيلي سيرة ذاتية كبيرة، حيث سبق له العمل مدرباً مساعداً بمنتخب البرازيل، كما خاض عدة تجارب في الدوري الياباني و الإماراتي والبحريني.



ويستعد فريق "طائرة الزمالك" لاستكمال منافسات الموسم الجاري ببطولتي الدوري و الكأس، بجانب بطولة أفريقيا المقرر لها في أبريل المقبل.