وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفي طما المركزي

واصل اليوم الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج جولاته الميدانية علي منشآت القطاع الصحي بالمحافظة وذلك بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ومعالي اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والوحدات و المراكز الصحية بالمحافظة

حيث تفقد "محروس" مستشفى المراغة المركزي مساء أمس السبت وطما المركزي مساء اليوم الأحد وذلك بحضور الدكتورة شيماء جابر مدير إدارة الطؤاري بالمديرية و ضمن جولاته لمتابعة سير العمل و تقيم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة و كذلك متابعة نسب إنجاز العمل الجاري بالمستشفيات قيد التطوير والإنشاء علي ارض الواقع .

موجهاً بالمتابعة المستمرة للمستشفيات و الخدمات المقدمة بها و تطويرها و تقديم خدمة تليق بالمواطن السوهاجي .

جدير بالذكر أن وكيل صحة سوهاج يجري عدد من الجولات الميدانية المكثفة منذ قدومه وكيلاً لوزارة الصحة بسوهاج أواخر الشهر الماضي وذلك لوضع خطط وأليات و أولويات العمل في المرحلة القادمة لتقديم أفضل خدمة للمواطن.