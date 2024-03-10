تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمحطات مياه الشرب بالقليوبية

قام المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، برفع درجات الاستعداد القصوى بالشركة استعداداً لفصل الصيف وشهر رمضان المبارك وأهمية متابعة رؤساء الافرع لخطط التطهير التى تتم بمعرفة كل فرع بنطاق المحافظة تزامنا مع استعدادات الشركة لمواجهة أى مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه فى فصل الصيف، والتى ينتج عنها زيادة التصرفات التى تستوعبها شبكات الصرف الصحى، مع استمرار عمليات التطهير وفقا لخطة الطوارئ الموضوعة.

حيث إنه جار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى بجميع الافرع، بالإضافة لتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحى استعدادا لفصل الصيف .

‎وكلف رئيس شركة المياه كافة فرق المتابعة الميدانية بمتابعة البلاغات الواردة من المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت، ومتابعة كافة المشاكل والحالات التي قد تطرأ يوميًا، خاصة التي قد تؤثر على انتظام ضغط المياه لدى المواطنين والعمل على متابعتها والانتهاء منها.

‎كما شدد على قطاع المعامل والجودة لمتابعة مآخذ محطات مياه الشرب ورفع عينات مياه، على أن يتم تنفيذ ذلك على مدار الساعة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه البلاغات والحالات الطارئة والتنسيق الكامل بين إدارة الخط الساخن١٢٥ والإدارة العامة للأمن لمتابعة البلاغات الطارئة، ووجه بالاهتمام بالبلاغات المتعلقة بإهدار المياه بمختلف أنواعها، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.