الأحد 10 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أوسكار 2024.. القائمة الكاملة لجوائز الدورة 96

جوائز الاوسكار
جوائز الاوسكار

تتجه أنظار العالم خلال الساعات القليلة القادمة نحو حفل الأوسكار وأسماء الفائزين في دورة 2024، حيث سيبدأ الحفل على قناة abc الامريكية في ال 6 والنصف مساء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية 
على أن يبث الحفل حصريا على قناة الثقافية السعودية القناة الوحيدة التي حصلت على بث الحفل عربيا، بجانب منصة شاهد

مواعيد عرض حفل الأوسكار 96

 يبدأ العرض التمهيدي لمدة 30 دقيقة قبل العرض المباشر، ويقدمه المذيع جيمي كيميل، وتبث قناة ABC حلقة أصلية من المسلسل الكوميدي الحائز على جائزة EMY AWARDS، كما أُعلن سابقًا، وسيعود مقدم الحفل جيمي كيميل في وقت متأخر من الليل على مسرح دولبي لاستضافة العرض المباشر لحفل الأوسكار للمرة الرابعة في مشواره كمقدم للحفل.

تأتي قائمة جوائز أوسكار 2024 كالآتي 


أفضل فيلم 
 

American Fiction
Anatomy of a Fall
Barbie 
killers of the flower moon
maestro 
Oppenheimer
past lives
poor things
the zone of interest

 

 

أفضل ممثل
برادلي كوبر- Maestro

كولمان دومينجو - Rustin

بول جياماتي - The Holdovers

كيليان مورفي - Oppenheimer

جيفيري رايت - American Fiction

 

أفضل ممثلة 
 

آنيت بينينج - Nyad

ليلي جلادستون - Killers of the Flower Moon

ساندرا هولر - Anatomy of a Fall

كاري موليجان - Maestro

إيما ستون - Poor Things

 

أفضل ممثل مساعد 
 

ستيرلينج ك براون عن American Fiction

روبرت دي نيرو عن Killers of the Flower Moon

روبرت داوني جونيور عن Oppenheimer

 

رايان جوسلينج عن Barbie

مارك رافالو عن Poor Things

 

أفضل ممثلة مساعدة 
 

إيميلي بلانت عن Oppenheimer  

دانيال بروكس عن The Color Purple

أمريكا فيريرا عن Barbie

جودي فوستر عن Nyad

دافين جوي راندولف عن The Holdovers

 

 

أفضل مخرج 
 

جاستين ترينت - Anatomy of a Fall

مارتن سكورسيزي - Killers of the Flower Moon

كريستوفر نولان - Oppenheimer

يورجوس لانتيموث - Poor Things

جوناثان جليزر - The Zone of Interest

 

أفضل فيلم رسوم متحركة
 

The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Robot Dreamz

Spider-Man: Across the Spider-Verse

 

 

 

 

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