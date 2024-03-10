طبيب يكشف أطعمة ضرورية للنساء أثناء انقطاع الطمث

نصح طبيب أمراض النساء أثناء انقطاع الطمث بإدراج أطعمة معينة في نظامهن الغذائي.

وأشار طبيب أمراض النساء بختياروف، إلى أن العديد من النساء، مع بداية سن اليأس، يلاحظن تغيرات سلبية حيث يصبح الجلد أكثر جفافا ومترهلا، وعرضة للترهل.

وقال الطبيب إن اتباع نظام غذائي منظم بشكل صحيح يساعد على إبطاء هذا التحول في الجلد بسبب التغيرات الهرمونية المستمرة في الجسد الأنثوي وتحسين حالته.

وعلى وجه الخصوص، تحتاج النساء أثناء انقطاع الطمث إلى منتجات تحتوي على فيتويستروغنز، حسبما ذكر طبيب أمراض النساء.

بالنسبة للنساء اللاتي لاحظن تدهورًا في حالة بشرتهن أثناء انقطاع الطمث، فإنهن بحاجة إلى منتجات تحتوي على فيتويستروغنز - وهي مواد طبيعية تشبه في بنيتها هرمونات الاستروجين وتعزز تأثير الاستروجين في الجسم.

وأوضح الطبيب أن تناول الفيتوإستروجين يمنع ارتفاع نسبة الكولسترول في جسم الأنثى، وله تأثير مفيد على الشرايين وصحة العظام، كما يحسن حماية المرأة من سرطان الثدي.

ما هي الأطعمة الغنية بالفيتويستروغنز؟



الصويا والتوفو والخوخ والثوم والملفوف المتنوع والفواكه المجففة والتوت.

بالإضافة إلى ذلك، للحفاظ على حالة الجلد الجيدة، ينصح الطبيب النساء اللاتي دخلن سن اليأس بتناول ما يكفي من البروتين والأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم.

وأضاف: "دع نظامك الغذائي يشمل الأسماك الدهنية واللحوم الخالية من الدهون ومرق العظام واللبن والجبن الصلب".