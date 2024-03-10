أسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد.. عيار 21 قرب 230 ريال

استقرت أسعار الذهب اليوم في السعودية، خلال تعاملات الأحد 10 مارس2024، بعد ارتفاع سجلته أمس بقيمة 4 ريالات لكافة الأعيرة الذهبية.

عالمياً، أغلقت أسعار الذهب على ارتفاع أول أمس الجمعة لتحقق أكبر قفزة أسبوعية لها في خمسة أشهر في آخر أيام الأسبوع، لتحوم بالقرب من أعلى مستوى تاريخي، حيث عززت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الرهانات على خفض أسعار الفائدة في منتصف العام، قبل تقرير الوظائف الرئيسية في الولايات المتحدة.

وقال نيكوس كافاليس، العضو المنتدب في شركة ميتال فوكاس: "في حين أن موجة من نشاط المضاربة على المدى القصير قد أدت إلى ارتفاع الذهب، فإن توقعات خفض أسعار الفائدة في المستقبل غير البعيد هو الذي يدعم الأسعار إلى حد كبير".

وأكد باول أن بنك الاحتياطي الفيدرالي "ليس بعيدًا" عن اكتساب الثقة التي يحتاجها في انخفاض التضخم لبدء خفض أسعار الفائدة، وهو ما قال إنه من المرجح أن يحدث في الأشهر المقبلة. حيث يعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائداً.

وقال محللون وتجار إن هذا الارتفاع في أسعار الذهب قد يضعف الاستهلاك خلال موسم الزفاف في الهند، لكن الصين، أكبر مشترٍ للذهب، ستشهد طلبًا قويًا على الملاذ الآمن هذا العام.

واتجه الدولار لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام، مما يجعل الذهب أقل تكلفةً لحاملي العملات الأخرى.

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سعر الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر غرام الذهب في السعودية، حتى كتابة هذا التقرير، عيار 24 نحو 262.74 ريال (70.06دولار)، بحسب منصة Saudi gold price.

كما بلغ سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 229.90 ريال (61.31 دولار).

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 197.06 ريال (52.55 دولار).

أسعار الذهب المستعمل اليوم في السعودية

بلغ سعر الذهب المستعمل في السعودية اليوم من عيار 22 نحو 235.18 ريال، بينما حقق سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 224.36 ريال، وسجل متوسط السعر لعيار 18 نحو 191.88 ريال.

سعر الذهب الجديد مع المصنعية

بلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية حتى كتابة هذا التقرير، نحو 281.68 ريال لعيار 22، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 271.28 ريال.

سجل متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 264.14 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة، تبدأ من 10 غرامات، وصولاً إلى واحد كيلوغرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 2700.98 ريال سعودي.

وسجل سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غراماً نحو 5365.18 ريال سعودي.

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وبلغ سعر سبيكة الذهب زنة 50 غراماً في السعودية حوالي 13320.99 ريال سعودي، وسجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلوغرام واحد 264580.56 ريال سعودي.