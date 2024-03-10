"بسمة رمضان" تحقق ذهبية رفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بالتهنئة لمسؤولى قطاع الشباب والرياضة ، بفوز لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي اللاعبة " ابنة بني سويف " بسمة رمضان محمد ، لحصولها على المركز الأول فى لعبة رفع الأثقال ضمن منافسات دورة الألعاب الأفريقية الثالثة عشر والتى تستضيفها دولة غانا في الفترة من 6 إلى 16 مارس الجاري

حيث أثنى المحافظ على أداء اللاعبة في البطولة ، ومثمناً حصولها على المركز الأول ، متمنيا لها مزيد من الإنجازات لها ولوطنها مصر ،وذلك تحت إشراف : الدكتور محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى بوزارة الشباب والرياضة ، هشام الجبالى مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف ،

الدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية بالوزارة ،الدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية لقطاع الرياضة ، والجهاز الفني والإداري للبعثة الكابتن علاء الدين حسن - المدير الفنى للمنتخبات القومية لرفع الأثقال ،والمدربين الكابتن جابر فرحان ، الكابتن على السيد،ومدربي اللاعبة فى المشروع ببنى سويف الكابتن أحمد محمد عبدالعزيز ، الكابتن مصطفى عبد العزيز ، ومدير المشروع ببني سويف الكابتن إيمان حسين نور الدين

من جهته أضاف " الجبالي" أن البطلة "بسمة" مثلت منتخب مصر لرفع الأثقال ولاعبة المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي ببنى سويف ، حيث حصلت على المركز الأول ،خلال مشاركتها في البطولة التي تستضيفها العاصمة الغانية " أكرا" وبعدد ( 3 ميداليات ذهبية ) فى الخطف والنتر والكلين والمجموع فى وزن 45 كجم، لتضاف إلى رصيد ألقابها وميدالياتها على الصعيدين المحلي والدولى،موضحا أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يتم دعمه من قبل الوزارة وتحفيز من الوزير الدكتور أشرف صبحي

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