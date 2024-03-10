حكاية وطن

الأحد 10/مارس/2024 - 07:49 م 3/10/2024 7:49:15 PM

المسلمون الآن فى كل بقاع الأرض فى شهر رمضان، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران، شهر الصدقات، شهر تجاب فيه الدعوات، وترفع فيه الدرجات، وتغفر فيه السيئات، شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهر.

وفى الصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة، منها تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة وتعويدها للأخلاق الكريمة، وقد أشار النبى محمد صلى الله عليه وسلم إلى بعض فوائد الصوم فى قوله: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أى وسيلة لطهارته وعفافه.

وإذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار.

إن شهر رمضان، جعله الله تعالى للصيام والطاعة، وطلب الرحمة والمغفرة، وقد شرع عز وجل عبادة الصيام طلباً للتقوى، ولا مانع فى الاستمتاع بالطعام الطيب فى رمضان وغير رمضان ما دام ذلك بتوازن واعتدال، ودون إسراف أو تبذير!! إلا أن كثيراً من الناس يزداد إقبالهم على الطعام والشراب فى شهر رمضان أكثر من بقية الشهور، وكأن شهر رمضان موسم سنوى للأكل والتباهى فى الولائم بكثرة أصناف وألوان الطعام، بل تزايد هدر الطعام والشراب فى هذا الشهر، والإسراف والتبذير فى رمضان وغيره آفة كبيرة يجب التخلص منها. وما أجمل أن يتعلم الصائمون الاقتصاد والاعتدال، فالغاية من الطعام والشراب هى التقوى على طاعة الله وعبادته للفوز برضاه فى الدنيا والآخرة، ومن حكم الصوم أن يتذكر المسلم الغنى والفقراء والمساكين، ويشعر بشعورهم.

قال عمر رضى الله عنه: والله إنى لو شئت لكنت من ألينكم لباساً، وأطيبكم طعاماً، وأرقكم عيشاً، ولكن سمعت الله عز وجل عير قوماً بأمر فعلوه فقال: (أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون فى الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون».

ومن المظاهر غير المحببة فى رمضان أن نجد المرأة تقضى جزءاً كبيراً من النهار فى إعداد الطعام، وجزءاً كبيراً من الليل فى إعداد الحلويات والمشروبات، ولكن إذا أكل الإنسان كثيراً أصابه الكسل، ونام كثيراً، كما أن كثرة الأكل تورث غفلة القلب.

وبالتزامن مع بدء شهر رمضان، يبدأ الصوم الكبير عند الإخوة المسيحيين فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتحتفل الكنيسة بعيد القيامة بعد احتفال المسلمين بعيد الفطر، لأن الصوم الكبير يستمر 55 يوماً، ولعلها رسالة سماوية للمسلمين والمسيحيين للتوحد والامتزاج فى كيان واحد، لمجابهة أعدائهم، وهذا تجسيد حقيقى للوحدة الوطنية فى أهم صورها، وفى مصر يؤكد صيام المسلمين وصيام المسيحيين فى يوم واحد فى سابقة فريدة لم تحدث منذ عقود، أن هذا البلد وهذا الشعب فى رباط وتوافق وانسجام إلى الأبد. فالوحدة الوطنية التى تربط أبناء الشعب المصرى الواحد هى ركيزة التحضر والمعنى الحقيقى للقوة، فلا فرق بين مسلم ومسيحى حيث يسود الحب والسلام بين أبناء الوطن الواحد.

اللهم كما بلغتنا رمضان أعنا على صيامه، وزكاته، وقيامه وتقبله منا يا رب العالمين. اللهم أجعل شهر رمضان شهر عز للإسلام والمسلمين، اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم وأرزقهم الثبات والتمكين، ورد كيد المحتلين فى نحرهم.