التأمين الصحي يعقد برامج تدريبية للكوادر الطبية بالقليوبية

نظم فرع التأمين الصحي بمحافظة القليوبية، برامج فعالة للتوعية ومكافحة القدم السكري والتقرحات السريرية بمشاركة ٥٠ فرد من الكوادر التمريضية العاملة بمختلف الوحدات التابعة للفرع.



وارتكزت محاور التدريب علي التعريف بأسباب الإصابة، الأعراض، أكثر المناطق عرضة، المضاعفات، ودور إدارة التمريض في التوعية، الوقاية، طرق الحماية، والعلاج، بالإضافة إلي شرح كيفية التعامل مع حالات مرضى السكري ومسبباته ومخاطره وأعراضه، وإرشادات العناية بالقدمين للوقاية من القدم السكري وما قد يترتب عليه من مضاعفات مؤلمة وخطيرة.

هذا وتعلم المشاركون مهارات تقييم وعلاج القدم لدى مرضى السكري باستخدام طرق التقييم والوقاية، علاوة علي ذلك توفير التعليم المناسب الذي يمكن المرضي من الرعاية الذاتية والوقاية من القرح، وذلك بهدف الحد من تقرح القدم السكرية ومضاعفاتها، وقد أشرف على تنظيم هذا البرنامج وتدريب الحاضرين الأستاذة الدكتور. ماجدة عبد الستار أستاذ بكلية التمريض جامعة عين شمس.

وذكر الدكتور سيد جلال مدير الفرع أن البرامج التدريبية تهدف إلي تسليط الضوء على أهمية توفير أفضل عناية بالجروح للحفاظ على الأطراف وحماية حياة المرضى، إضافة إلى التوعية بأهمية حماية مرضى السكري من التقرحات وجروح الأقدام.

وأضاف مدير الفرع، بأن العمل يجري حالياً على استكمال تدريب الفرق باستحداث برامج تدريبية أخرى لفئات أخصائي التغذية، والتثقيف الصحي بهدف التواصل الفعال مع المرضى للوصول لأفضل النتائج.