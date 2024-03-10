ندوة تثقيفية للاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي بالقليوبية

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية فعاليات الندوة التثقيفية بعنوان « نحو مفهوم جديد لتغذية الرياضيين» والتى تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ضمن أنشطة وفعاليات المشروع القومى للموهبة والبطل الاوليمبي ، وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية لشئون الرياضة ، و الدكتور عبدالرحمن شمس اخصائى التغذية بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي ، وبمشاركة ابناء المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي بالقليوبية واولياء الامور والمدربين بالمشروع ، برعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

ومن جانبه اكد الصبروط فى كلمته ان وزارة الشباب والرياضة تسعى لصناعة الابطال، وأن صناعة بطل أوليمبي لتمثيل مصر ورفع رايتها في المسابقات الدولية، وان المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي بالقليوبية ، ونجح في تخريج دفعات حصلت على بطولات وميداليات ذهبية فى العاب « المصارعة والملاكمة ،رفع الأثقال ،تنس الطاولة ،كرة السلة ، الجودو » بهدف انتقاء أفضل المواهب لصناعة بطل أوليمبي محلى وعالمي ، واقامت الدورات تثقيفية للاعبين المشروع لتقوية البنية الجسدية والعقلية للاعب .

استعرض شمس خلال الندوة عدة نقاط للتوعية الغذائية للاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي منها العادات الغذائية والصحية للرياضين ، المعادلة الجديده لتغذية الرياضين ،العناصر الغذائية والهرم الغذائي للرياضين ،كيفة المحافظة علي الجسم اثناء شهر رمضان ، آليه تفعيل البرامج الغذائية للمشروع وفقا للفروق الفردية .

جدير بالذكر أن المشروع بدأ تفعيل نشاطه منذ عام 2018، و يعد أحد المشروعات القومية والواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، فضلا عن كونه أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، والذي يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن، ودوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل، كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.