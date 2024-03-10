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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

لسحور أول يوم رمضان.. طريقة عمل زبادي بالفواكه

زبادي بالفواكه
زبادي بالفواكه

الزبادي من الأكلات الخفيفة والصحية التي يمكنك تناولها في السحور، فيحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والفيتامينات الهامة للجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالفواكه اللذيذة.

زبادي بالفواكه

طريقة عمل زبادي بالفواكه

المقادير

- لتر من الحليب

 

- كوب من الزبادي

 

- كمية مناسبة من الفواكه، مثل الفراولة

 

الخوخ.

 

طريقة التحضير

- يتم تدفئة الحليب حتى يصبح دافئا دون الغليان.

- يتم إضافة الزبادي إلى الحليب الدافيء وتقليبهم جيدًا.

- يضاف الفواكه إلى الخليط، مثل الفراولة أو الخوخ، ويتم مزجهم بشكل جيد  يتم ضرب المكونات في الخلاط الكهربائي حتى يتم الحصول على خليط ناعم ومتجانس يتم تحضير الخليط في أكواب أو طواجن

الزبادي بتوزيعه بالتساوي 

- يتم وضع الأكواب في الفرن المسخن مسبقا لمدة ليلة كاملة، مما يساعد على تخمير

الزبادي بشكل جيد.

 

- بعد ذلك، يتم وضع الزبادي في الثلاجة لتبريده.

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