بسعر صادم.. هيفاء وهبي تطل بالأبيض في عيد ميلادها| اعرف عمرها الحقيقي

احتفلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بعيد ميلادها الـ 48 في الأسبوع الماضي بباريس، لتخطف الأنظار بإطلالة جذابة ومثيرة، عكست أنوثتها ورشاقتها.

هيفاء وهبي

سعر فستان هيفاء وهبي في عيد ميلادها

وبدت هيفاء وهبي بلوك جريء ومثير، مرتدية فستان أبيض قصير، مزين بجيوب سوداء وسوسته ذهبية من تصميم Elisabetta Franchi، وبلغ سعره 36 ألف جنيه.

وتزينت هيفاء وهبي بمجموعة من المجوهرات الذهبية، ضمت سلسلة طويلة تتدلى على الصدر، بالإضافة للعديد من الخواتم في اليد اليمنى.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت هيفاء وهبي تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها السوداء تتدلى على كتفيها بشكل مرتب وناعم كالحرير.

وإعتمدت هيفاء وهبي مكياجًا ساحرًا مرتكزًا على رسمة العين، فإعتمدت الكحل الأسود والماسكرا؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، كما اختارت ظلال العين بدرجات البني، ووضعت أحمر شفاه باللون النود الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها وفستانها.