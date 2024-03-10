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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية يستقبل وفداً من الخارجية الصينية

جانب من اللقاء اليوم
جانب من اللقاء اليوم

استقبل  الدكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية اليوم وفداً من وزارة الخارجية الصينية برئاس السفير وان كيجيان، بمقر الأمانة العامة.


وشارك في اللقاء من الأمانة العامة السيد وزير مفوض د. محمد بن صديق مدير إدارة آسيا وأستراليا والتعاون العربي الآسيوي. وأعضاء من إدارة آسيا وأستراليا والتعاون العربي الآسيوي.

 

وقال الدكتور منزلاوى فى بيان له عقب الاجتماع أن الجانبين اكدا أهمية تعزيز التعاون في إطار منتدى التعاون العربي الصيني. 


واتفق الجانبان على أهمية تكثيف العمل والتنسيق المشترك للتحضير للدورة العاشرة المزمع عقدها يوم 2024/5/30 في الصين وبذل الجهود لإنجاح أعمال هذه الدورة التي تصادف مرور عشرين عاماً على إنشاء منتدى التعاون العربي الصيني.


كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

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