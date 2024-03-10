روبي تغني تتر مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" في رمضان

تغني النجمة روبي تتر مسلسل (زوجة واحدة لا تكفي) خلال الموسم الرمضاني المقبل، حيث ستصدر عبر قناة روبي الرسمية على يوتيوب اليوم الأحد الساعة ٥:٠٠ بتوقيت مصر ولبنان، ٦ بتوقيت السعودية و٧ بتوقيت الإمارات الأغنية مع مشاهد من العمل المنتظر للنجمة هدى حسين، ونخبة من نجوم الدراما العربية ماجد المصري، نور الغندور، آيتن عامر، فاطمة الصفي، سحر حسين، لولوة الملا، ليلى عبدالله، حمد اشكناني، ناصر الدوسري، زينب بهمن، نور الشيخ، خالد الشيخ، عبدالله الطراورة، سينتيا صاموئيل وغيرهم من إنتاج Mbc وجمال سنان/ Eagle Films، للمخرج علي العلي والمؤلفة هبة مشاري حمادة.

الأغنية بعنوان (ندل وعيوطة) كلمات منة عدلي القيعي، ألحان وليد عطار، توزيع أحمد طارق يحيي واسماعيل نصرت، ميكس وماستر عمار خاطر، إنتاج كاسيت ميديا، توزيع ديجيتال ورنر ميوزيك، ورؤية فنية لمحمد حامد.

لو يرجع

وكانت طرحت النجمة روبي أغنيتها الجديدة “لو يرجع” على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

وطرحت روبي البوستر وعلقت قائلة: "اسمعوا أغنيتي لو يرجع دلوقتي على قناتي على يوتيوب، وكل منصات الموسيقى".

يشار الى أن روبي طرحت مؤخرا أغنية “3 ساعات متواصلة”، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وهي من توزيع توما، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، وتصدرت محركات البحث علي جوجل كما تصدرت التريند.