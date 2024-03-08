رسالة ماجستير باثارسوهاج

تناقش فى كلية الاثار بجامعة سوهاج غدا السبت رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة ايمان مبارك عبد السلام بعنوان "الاعلام فى تصاوير المخطوطات العثمانية فى تركيا – دراسة فنية اثرية ".

تكونت لجنة الاشراف على الرسالة من الدكتور عبد الناصر محمد حسن يس استاذ الاثار والفنون الاسلامية بكلية الاثار –جامعة سوهاج ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور فهيم فتحى حجازى استاذ الاثار الاسلامية وعميد كلية الاثار بجامعة سوهاج .

لجنة المناقشة والحكم

وتتكون لجنة المناقشة والحكم من الدكتور محمد عبد الستار عثمان استاذ الاثار الاسلامية المتفرغ بكلية الاثار –جامعة سوهاج ونائب رئيس الجامعة الاسبق لشئون التعليم والطلاب - رئيسا ومناقشا و الدكتور عبد الناصر محمد حسن يس استاذ الاثار والفنون الاسلامية بكلية الاثار –جامعة سوهاج ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب –عضوا ومشرفا والدكتور فهيم فتحى حجازى استاذ الاثار الاسلامية وعميد كلية الاثار بجامعة سوهاج عضوا ومشرفا والدكتور امين عبد الله رشيدى استاذ الاثار الاسلامية ووكيل كلية الاثار بالفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث سابقا –عضوا ومناقشا .

تقام المناقشة فى الثانية عشر ظهر غدا السبت بالقاعة الزجاجية بمقر الجامعة القديم

باشراف اسماء سامى امين مديرة الدراسات العليا والدكتور اشرف سيد محمد وكيل كلية الاثار فى سوهاج للدراسات العليا والبحوث والدكتور فهيم فتحى حجازى عميد الكلية.