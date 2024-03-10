ميرهان حسين بالبرقع اللافت تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك

خضعت الفنانة ميرهان حسين لجلسة تصوير جديدة استعداد لحلول شهر رمضان المبارك وسط الصحراء.

واتسمت إطلالتها بالاحتشام والجاذبية احتفالا بحلول شهر رمضان المبارك، حيث ارتدت عباءة سوادء انيقة التصميم صممت من قماش الحرير الأسود وكرديجان جذاب بنفس اللون.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت لم خصلات شعرها للوراء وزينته بحجاب طويل شفاف بنفس لون العباءة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه مع برقع لافت من السلاسل الفضيه لتكمل اللوك وتعكس سحر ملامحها الطبيعية.

وتزينت ببعض اكسسوارات الفضيه في يديها لزيد من فخامة إطلالتها.

ميرهان حسين

ميرهان حسين (28 أكتوبر 1982 -)، ممثلة مصرية، شاركت في فيلم عمر وسلمي 2، الهرم الرابع ؛ فوبيا كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: دوران شبرا، خرم إبره، آدم وجميلة، اسم مؤقت.