زد “2007” يفوز على بيراميدز في دوري الجمهورية

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2007 ، علي فريق نادي بيراميدز بهدف دون رد ، يأتي هذا خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس بملعب بيراميدز ، ضمن منافسات الجوله الخامسه للدور الثاني من بطولة دوري الجمهورية.

أحرز الهدف لفريق زد ، الاعب سيف ابوالقاسم ، وحرص الجهاز الفني لفريق 2007 علي توجيه بعض التعليمات وشرح الأخطاء التي وقع بها اللاعبين خلال المباراة .



الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كلا من :

المدير الفنى ك/جيدو هوفمان

مدرب عام ك/ طه فؤاد طه

مدرب ك/ اسلام محمد عبد العزيز

مدرب حراس ك/ خالد سامي

أداري ك/ عمرو كرم

طيب الفريق د/ احمد اسامه

اخصائي د/ محمد حسام الدين

مدرب أحمال ك /مصطفى محمد

محلل أداء الفديو ك/ ايهاب الدجوي

مسؤول مهمات/ حسن عمران

