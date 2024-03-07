زد “2007” يفوز على بيراميدز في دوري الجمهورية
فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2007 ، علي فريق نادي بيراميدز بهدف دون رد ، يأتي هذا خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس بملعب بيراميدز ، ضمن منافسات الجوله الخامسه للدور الثاني من بطولة دوري الجمهورية.
أحرز الهدف لفريق زد ، الاعب سيف ابوالقاسم ، وحرص الجهاز الفني لفريق 2007 علي توجيه بعض التعليمات وشرح الأخطاء التي وقع بها اللاعبين خلال المباراة .
الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كلا من :
المدير الفنى ك/جيدو هوفمان
مدرب عام ك/ طه فؤاد طه
مدرب ك/ اسلام محمد عبد العزيز
مدرب حراس ك/ خالد سامي
أداري ك/ عمرو كرم
طيب الفريق د/ احمد اسامه
اخصائي د/ محمد حسام الدين
مدرب أحمال ك /مصطفى محمد
محلل أداء الفديو ك/ ايهاب الدجوي
مسؤول مهمات/ حسن عمران