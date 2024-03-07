الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

زد “2007” يفوز على بيراميدز في دوري الجمهورية

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2007 ،  علي فريق نادي بيراميدز بهدف دون رد ، يأتي هذا خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس بملعب بيراميدز ، ضمن منافسات الجوله الخامسه للدور الثاني من بطولة دوري الجمهورية.

 

أحرز الهدف لفريق زد ، الاعب سيف ابوالقاسم ،  وحرص الجهاز الفني لفريق 2007 علي توجيه بعض التعليمات وشرح الأخطاء التي وقع بها اللاعبين خلال المباراة .


الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كلا من :

المدير الفنى ك/جيدو هوفمان 
مدرب عام ك/ طه فؤاد طه
مدرب ك/ اسلام محمد عبد العزيز
مدرب حراس ك/ خالد سامي
أداري ك/ عمرو كرم 
طيب الفريق د/ احمد اسامه
اخصائي د/ محمد حسام الدين
مدرب أحمال ك /مصطفى محمد 
محلل أداء الفديو ك/ ايهاب الدجوي
مسؤول مهمات/ حسن عمران
 

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