مصر رابعا في التتابع المختلط بكأس العالم للخماسي الحديث

احتل الثنائي محمد الجندي وملك إسماعيل لاعبا المنتخب الوطني الخماسي الحديث المركز الرابع في سباق التتابع المختلط ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر في الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

حصد المركز الأول الزوجي المكسيكي المكون من ماريانا أركيو ودويليو كاريلو برصيد 1350 نقطة، فيما فاز بالمركز الثاني الزوجي الكازاخستاني المكون من ليودميلا ياكوفيلفا وتيمرلان أبدرايموف برصيد 1337 نقطة بينما حقق المركز الثالث والميدالية البرونزية الزوجي الكوري الجنوبي المكون من سيونجمين سيونج وشانجوان سيو برصيد 1322 نقطة.

فيما جاء الزوجي المصري المكون من ملك إسماعيل ومحمد الجندي بالمركز الرابع برصيد 1315 نقطة.

حضر مراسم التكريم، وتوزيع الجوائز كلًا من، كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي، وتشايني فانج السكرتير العام للاتحاد الدولي، وشريف العريان رئيس الاتحاد المصري واديتا ملاوسزيك المندوب الفني بالاتحاد الدولي، ياسر حفني رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي، روب ستول أولي عضو الاتحاد الدولي، وعوض سامي عضو المجلس التنفيذي بالاتحاد المصري، ومارتن داوي عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للتسويق وأخيرا حازم الدمهوجي نائب رئيس الاتحاد المصري.

يذكر أن الثنائي أحمد الجندي ومعتز وائل نجحا في التتويج بذهبية وفضية فردي الرجال، على الترتيب خلال نهائي فردي الرجال الذي أقيم أمس السبت.

وكان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد أسند لمصر تنظيم البطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، على مدار ثلاث سنوات بدأت عام 2022 مرورا بعام 2023 والعام الجاري 2024.

يذكر أن سلسلة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث تشتمل على 4 بطولات كأس عالم بالإضافة إلى بطولة نهائي كأس العالم.

وتكمن أهمية البطولة كونها تجمع أفضل اللاعبين على مستوى العالم من أجل حصد نقاط لتحسين التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس 2024.