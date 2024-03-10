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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي بمعارك جنوبي غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

 

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الأحد، مقتل جندي في معارك جنوب قطاع غزة.

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الاحتلال يعلن مقتل جندي إضافي في معارك جنوبي قطاع غزة

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مدير مستشفى غزة الأوروبي: قوات الاحتلال الإسرائيلي أخرجت معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة

وأشارت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية، إلى أن الجندي القتيل من بين قوات لواء جفعاتي، الرقيب أول ميخائيل جال، لافتة إلى أنه سقط الليلة الماضية خلال معارك مع المقاومة جنوب قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، مساء أمس السبت، مقتل ضابط برتبة رائد في قوات الكوماندوز أميشار بن ديفيد في معارك قطاع غزة ليرتفع عدد القتلى المُعلن عنهم إلى 589 منذ بدء المعركة البرية.

وأضاف المتحدث العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجنود قدموا تضحيات ولا يمكننا الاستمرار في العمليات دون تضحياتهم.

وفي سياق متصل قال رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، إن "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، هو أبشع عدوان يشهده تاريخ البشرية الحديث، إذ كشف زيف ادعاءات المنظرين حول حق الشعوب في الحرية والعدالة والاستقلال والحياة الأمنة المستقرة".

جاء ذلك خلال حديث الفايز أمام سياسيين وأساتذة من جامعة "كمبريدج"، في بريطانيا، بدعوة من مركز الدراسات الجيوسياسية، حول الصراعات الإقليمية والدولية، والصراع العربي الإسرائيلي وأخر تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

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